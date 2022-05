Wenningoerfal yn Drachten: dieders sykje om 'e nocht nei telefoan

De dieders bellen oan by it hûs oan de Stania. Doe't de doar iepengie, rûnen de mannen samar nei binnen ta. Ien fan de dieder sloech it slachtoffer tsjin de holle.

Gjin telefoan

De manlju wienen út op de telefoan fan de bewenner. Dy hie lykwols gjin telefoan. Doe't de dieders dêr ek fan oertsjûge wienen, naaiden se út sûnder bút.

De plysje is noch op syk nei de twa. De earste man is tusken de 30 en 40 jier âld, hat koart brún hier en in ynfallen gesicht. De man hie in griis fest mei kapusjon en in spikerbroek oan.

De twadde man wie dúdlik âlder as de earste. Hy hat in bol gesicht en griis hier. Neffens it slachtoffer seach hy der ûnfersoarge út. Hy hie in blau fest oan.

Minsken dy't ynformaasje hawwe oer de oerfal kinne harren melde by de plysje op 0900-8844.