Harkemase Boys en ONS Snits dogge goeie saken yn striid tsjin degradaasje

Harkemase Boys hie it dreech yn de iepeningsfaze, mar de Harkiten fochten harren op karakter yn de wedstriid. Yn de 15de minút smiet dat in foarsprong op. Tapmahoe Sopacua skoarde nei in foarset fan Jhurrey Margaritha: 1-0.

Yn de twadde helte wie de earste grutte kâns foar Excelsior'31, mar dêrnei naam Harkemase Boys it inisjatyf oer. Mart Dijkstra miste noch allinnich foar de keeper, mar yn de 60ste minút wie it wol raak: Kian Visser skeat de 2-0 binnen.

Bûtenpost jout foarsprong út hannen

Yn de haadklasse spile Bûtenpost tsjin DETO Twenterand. De Blaukes kamen op foarsprong yn Vriezenveen. Willem de Boer makke de 0-1 nei in goeie stekpass fan Joran Olijve. By it skoft stie dy tuskenstân op it skoareboerd.

Yn de twadde helte gie it spul op en del. Yn de 69ste minút skoarde DETO de lykmakker. Ferdi ter Avest makke út in rebound 1-1. Bûtenpost wie dúdlik fan slach, want noch gjin twa minuten letter wie it 2-1. Wer wie Ter Avest de doelpuntemakker.

Yn de 78ste minút wie de wedstriid beslikke. Nei in kreaze yndividuele aksje skeat Hans Matti de bal yn de goal: 3-1. Bas Postma bepaalde de einstân op 4-1. Nei it ferlies moar Bûtenpost noch folop oan de bak om degradaasjewedstriden foar te kommen.

ONS wint degradaasjekreaker

ONS Snits spile in tige wichtich duel tsjin De Dijk. It waard in hurde wedstriid mei in protte giele kaarten. Sa besjoen wie it eins gjin ferrassing dat it iepeningsdoelpunt út in penalty foel. Wesley Tankink skeat de 1-0 binnen foar ONS.

De Dijk sette alles op alles om noch lyk te meitsjen, mar dat slagge net. Sterker noch: ONS makke fia Steyn Potma de 2-0.

Troch de oerwinning hat ONS 29 punten. Dat binne der likefolle as Bûtenpost en De Dijk. Op basis fan doelsaldo steane Bûtenpost en ONS no op plak 13 en 14. Dat soe betsjutte dat se beide neikompetysje spylje moatte. Der binne noch fjouwer kompetysjewedstriden te spyljen.