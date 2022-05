Ien persoan ferwûne by wenningbrân yn Grou

De brânwacht krige krekt nei 15.00 oere in melding fan in útslaande wenningbrân. By oankomst die bliken dat it om in keukenbrân gie. Alle minsken wienen doe al út de wenning.

It brânwachtkorps fan Grou hat it fjoer fan binnenút útmakke. Goed in kertier nei de earste melding koe it sein 'brand meester' jûn wurde.

In bewenner hat brânwûnen oprûn en is behannele troch ambulânsepersoniel.