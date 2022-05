Hûnderten frijwilligers telle fûgels yn Fryslân en dat is belangriker as je tinke

Geregeld komt yn it nijs foarby oft it wol of net goed giet mei de Nederlânske natuer. Foar in grut part witte wy dat troch it wurk fan de hûnderten frijwilligers dy't allinnich al yn Fryslân aktyf binne om de fûgelstân by te hâlden.

As dizze frijwilligers der net wiene, soe de 'basisadministraasje' ûntbrekke. Dêr wurde no alle trends yn byhâlden.

Nije frijwilligers

De organisaasje Sovon Vogelonderzoek is no dwaande nije frijwilligers op te lieden. Dizze maitiid leare sa'n 25 minsken hoe't se briedfûgels ynventarisearje moatte.

It giet dan net allinne om it werkennen en tellen fan fûgels, mar ek om it plak en harren gedrach. Alles moat op lokaasje digitaal ynfierd wurde. En dat is net foar elkenien like ienfâldich.