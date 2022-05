Dútsk folksliet op Skiermûntseach: "Als je dood bent, is er geen oorlog meer"

Joke begûn te wurkjen oan in nij bewustwêzen op it eilân. Wiene der net ferskate seelju fan Skiermûntseach dy't foar de alliearden fochten hiene, op see bleaun of op in oar plak om it libben kaam?

In tsiental eilanners wie omkaam by it bombardemint op 8 jannewaris 1941.