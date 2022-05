Hamstra (PvdA) oer listlûkerskip: “Ik fyn it in enoarme ear”

"It is in ferantwurdlikheid", fynt de Eastermarder. "Mar ik fyn it ek hiel bysûnder en ik ha der ek in hiel soad nocht oan. Ik bin oait de polityk yn gongen mei in bepaalde misje foar Fryslân, en no krij ik alle tools om dat út te fieren."

Se leit út wat har misje krekt is, en hoe't se dêrta kaam is: "Ik bin berne yn Eastermar, der bin ik grut wurden, wy hienen in grientewinkel oan hûs. Ik seach op in gegeven stuit de winkels gewoan ferdwinen, dêrmei in soad aktiviteiten. Ik koe yn Eastermar de bus net pakke en ik hearde dat dy der eartiids wol wie, dat fûn ik mar apart."

"Dy leefberens, it mei-inoar libjen, dat binne de bylden dy't ik ha as ik tink oan Fryslân", leit Hamstra út. "Dan sjoch ik in soarte fan mienskip foar my."