Resinsje Schindler's List: Frijheid is alles!

Stel je foar. Je gean optein nei in iepenloftspul. It kin wer. Mar by oankomst wurdt it publyk troch Dútske soldaten op 'e rigel set. By de entree folget in strange registraasje. De taskôger kriget in persoansbewiis kompleet mei stimpel en wurdt in bân mei de joadestjer ombûn. De besikers krije wat te drinken út in emalje mok. It is dúdlik: it publyk moat him finzene fiele. Joad mei de Joaden yn it getto. De frijheid ûntnommen. Dan moat de foarstelling noch begjinne...

Dekôr

It toanielbyld docht treflik mei oan de totale sfearbelibbing. It âlde molkfabryk is mei in pear simpele, mar doeltreffende, yngrepen sa kreëarre dat it de taskôger midden yn it getto fan Krakau delset. Sa nedich yn it konsintraasjekamp sels.