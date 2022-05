Smit kin net mear stikken yn Ljouwert: "Dit is waar je het voor doet"

Smit koe syn doelpunt fiere mei it publyk. "Ik wist eerst niet wat ik moest doen. We konden ook niet te lang juichen, want we hoopten dat we de winnende nog konden maken. Maar we hebben het wel mooi gevierd met het publiek."

Nei ôfrin fan de wedstriid wie Smit de grutte held. "Het publiek wilde alles van mij hebben: sokken, scheenbeschermers, schoenen, shirtje. Hy sil it momint nea ferjitte. "Dit zijn de momenten waar je het voor doet, die je altijd bijblijven."

"Een punt was het maximaal haalbare"

Trainer Dennis Haar wie net tefreden oer it spul fan syn ploech. "We waren slordig in de passing, veel balverlies. Dat is natuurlijk niet goed, dat merkte je ook aan het publiek. Als het dan toch nog 1-1 wordt, dan ben je wel blij."