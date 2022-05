Milan Smit besoarget Cambuur punt tsjin RKC Waalwijk

Cambuur hie it dreech yn de begjinfaze. RKC koe de bal goed yn de ploech hâlde en sette de Ljouwerters fêst op eigen helte. De earste grutte kâns wie lykwols foar Cambuur. Jamie Jacobs kaam frij yn it strafskopgebiet, mar hy produsearre in rôlerke.

Kallon kin kwealik koppe

Dêrnei kaam Cambuur stadichoan better yn de wedstriid. Krekt foar it skoft hie Issa Kallon de Ljouwerters ek op foarsprong sette moatten. Op in pear meter fan de goal slagge it de lytse oanfaller lykwols net om syn holle goed tsjin de bal oan te setten.