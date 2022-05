De Spiker yn Ternaard wurdt hast wer bewenne

It gebou is sûnt ferline jier eigendom fan projektûntwikkeler Kloosterveste BV út Assen. Der wie yn earste ynstânsje in mooglikheid dat der in opfanglokaasje foar flechtlingen yn De Spiker komme soe. It gebou wie tsientallen jierren yn gebrûk as wensoarchsintrum. In soad minsken út de regio Noardeast-Fryslân wennen, wurken of kamen op besite yn De Spiker.

Mienskip

Yn it fernijde gebou wurdt, oars as yn it ferline, gjin soarch mear bean. It is de bedoeling dat jongerein en âlderein aansten in soarte fan mienskip foarmje en elkoar helpe kinne.

"It is ek net allinne wenje", fertelt Klaas Hoekstra fan Kloosterveste. "Der komme aansten ek kommersjele partijen yn De Spiker. Wy ha bygelyks al ôfspraken mei in bernedeiferbliuw en der binne mooglikheden foar in kapper en catering."