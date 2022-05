Publyk rekke troch iepenloftspul Schindlers List yn Burgum

"It is fansels altiten sykjen at je sa'n film foar eagen hawwe, dan wolle je krekt sa sjen as yn de film, mar dat is ûnmooglik yn in iepenloftspul", seit De Boer. "En wat sy der fan makke hawwe; hiele, hiele grutte kompliminten."

Oarloch

Wietse de Vries spilet ien fan de Dútsers, en net de noflikste. Hy koe fernimme dat it publyk by tiden ûnder de yndruk wie: "Sa no en dan wol ja. Ast op de flier stiest, krigest wol mei wat it publyk meimakket."

It stik soe eins al twa jier lyn opfierd wurde en no't it wol trochgiet, is it tichtby oarloch. Dêrtroch hat it wol in sterkere lading krigen, sjocht ek regisseur Theo Smedes: "Dat hiene wy ús yn 't foar net betinke kinnen."