Hearrenfeanfan Durk-Sjoerd rekket ferwûne by derby: "Ha elke dei pine"

"Immen sei noch: "Tink derom, dat spandoek moat net yn de brân." Op dat momint barde it", fertelt Durk-Sjoerd.

Hy stiet op de tribune fan Nieuw Noord as der fjoerwurk ôfstutsen wurdt. Syn broek en skoech fljocht yn de brân. Hy hat direkt troch dat it net goed is. "It is hiel hurd gien, mar ik fernaam direkt in enoarme pine yn 'e foet".

Soad pine

Fan in oantal omstanners krijt Durk-Sjoerd help, mar hy moat sels op syk nei in steward en de EHBU-post. Dy ferwize him troch nei sikehûs Tjongerschans op It Hearrenfean. Dat hy in dei letter yn it Martinisikehûs yn Grins sitte soe, hie er net tocht. "It plak sjocht der wol hiel earnstich út. Dokters yn Grins seine dat ik rekken hâlde moast mei it slimste."

De kâns is grut dat Durk-Sjoerd in hûdtransplantaasje krijt. Hy sit no yn in rolstoel. "It giet net goed mei my. Ik wit net hoe't ik sitte moat mei dy foet, sa sear docht it my."