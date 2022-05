Sponsoraksje smyt tonnen op foar ferieningen yn Noard-Nederlân

By de aksje besykje klups en ferienings safolle mooglik sponsormunten te garjen. Minsken krije sokke munten as se boadskippen dogge by de Poiesz.

Sneek Wit-Zwart krijt it measte jild

It wie de santjinde kear dat de supermerk dizze aksje organisearre. Alle ferieningen krigen in bedrach tusken de 557 en 1710 euro útkeard. Fuotbalklup Sneek Wit-Zwart sammele it grutste bedrach.

Op it KNVB Oranjefestival, in dei wêrby't bern yn de kunde komme kinne mei de fuotbalsport, waard de sjek oan Sneek Wit-Zwart oerlange.