Wachtlisten by it Antonius Sikehûs bliuwe lang troch personielstekoart

It Antonius Sikehûs hat ek in fêstiging yn Emmeloard. In wurdfierder fan it sikehûs seit tsjin Omroep Flevoland dat it ynheljen fan útstelde soarch dreger giet as se wollen hiene. De wachtlisten by it sikehûs ûntstiene doe't de reguliere soarch yn de coronatiid ôfskaald waard.

Soad ekstra wachtsjenden

Ut in lêste skatting fan de Nederlânske Soarchautoriteit (NZa) docht bliken dat tusken de 100.000 en 120.000 pasjinten mear op de wachtlisten steane as oars. "Dit is zorgelijk, omdat mensen hierdoor langer moeten wachten op zorg", skriuwt de NZa.

De soarchautoriteit stelt ek fêst dat it sikehûzen yn it hiele lân net slagget om te wachtlisten koarter te krijen.