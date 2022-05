Bevrijdingsfestival Fryslân lûkt 95.000 besikers nei Ljouwert

It Omrop Fryslân Noardewynpoadium op it Wilhelminaplein wie jûns koart ôfsletten fanwege it grutte oantal minsken, mar neffens de organisaasje, de feilichheidstsjinsten en de gemeente wie de drokte op Befrijingsdei yn de hiele stêd te behearskjen.

It festival begûn middeis mei it oanstekken fan it befrijingsfjoer troch boargemaster Sybrand Buma en ien fan de rinners dy't de fakkel fan Wageningen nei Ljouwert ta brochten. Op sân poadia wiene mear as fyftich acts te sjen. De Fryske ambassadeur Faske en de lanlike ambassadeurs Suzan & Freek sleaten it festival jûns ôf. Der wie de hiele dei ek rom omtinken foar de situaasje yn Oekraïne.

"We hebben twee aangepaste edities gehad. Dit keer konden we weer vol met publiek de vrijheid vieren en dat is, denk ik, hartstikke mooi gelukt", seit de nije foarsitter Frank de Vries fan it organisearjend komitee. Hy is de opfolger fan Jorrit Volkers, dy't tongersdei de earepinning fan de gemeente Ljouwert krige foar syn wurk foar it festival.