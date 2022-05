Tom Boere siet ien dei yn de nederklits, mar is no werom by SC Cambuur

Mooglik dat Boere by de lêste trije wedstriden fan it seizoen noch in rol spylje kin foar de Ljouwerters. Se sjogge noch altyd omheech, nammentlik nei plak acht. Dat jout rjocht op het spyljen fan play-offs om Europeesk fuotbal.

Cambuur stiet no trettjinde, mar de efterstân op it achtste plak is mar twa punten. "Dat leeft", jout Boere ta. "Daarom is het ook mooi voor mezelf dat ik een rol zou kunnen spelen. We beseffen met zijn allen dat het drie belangrijke potjes zijn en dat alles nog mogelijk is. Dat maakt het seizoenseinde wel leuk."

Winnende goal

Tsjin RKC Waalwijk sit Boere foar it earst wer by de seleksje. Hy kin ynfalle en soe tweintich minuten oant in healoere meidwaan kinne. Wat soe syn dreamsenario wêze? "Een gelijkspel, ik kom erin en ik maak de winnende. Dat zou mooi zijn. Maar uiteindelijk gaat het mij gewoon op de winst."