Weromblik: Dit barde der yn Fryslân nei de moard op Pim Fortuyn

Moandei 6 maaie 2002 hat de Fryske ôfdieling fan de LPF alles klear foar syn komst nei hotel Van den Berg-state yn Ljouwert. Mar wylst de earste gasten oankomme, wurdt bekend dat Fortuyn koart derfoar delsketten is op it Mediapark yn Hilversum.

6 maaie 2002: de jûn fan de moard

Twa desennia lyn,krap in moanne foar de Twadde Keamerferkiezings fan 2002, wurdt de Fryske tûke fan de Lijst Pim Fortuyn, de LPF, oprjochte. De gearkomste op Van den Berg-state is bedoeld om jild yn te sammeljen foar de partij.

Utnûge sakelju en sympatisanten hearre ûnderweis nei it itentsje op de autoradio fan in oanslach op harren haadgast. Der is grutte fersleinens as justjes letter bekend wurdt dat Fortuyn de pistoalskotten net oerlibbe hat.

De Fryske kampanjelieder Bob Hoogstra fan de LPF lêst dan in ferklearring foar oan de parse dy't him ûnderwilens by it hotel-restaurant sammele hat. Hy sprekt syn grizen út oer it ûnwerklike barren: de oanslach stiet neffens him gelyk oan it ombringen fan de demokrasy yn Nederlân.