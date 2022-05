Aris wer werom op ierde nei grutte nederlaach tsjin Donar: beslissing falt sneon

Op tiisdei wie de Fryske klup yn Grins noch mei 72-69 te sterk foar Donar. Yn it best-of-threeformat hie Aris tongersdeitejûn dus genôch oan in oerwinning om de heale finale te berikken.

Grutte sifers

Donar, dat al sân kear yn de histoarje lânskampioen waard, spile al direkt fan it begjin ôf mei it mes tusken de tosken. Aris kaam der dan ek totaal net oan te pas yn de earste perioade. Dy gie mei 33-13 nei de besikers.

It djiptepunt berikte Aris yn de twadde perioade. De ploech van coach Vincent van Sliedregt koe mar sân punten meitsje en seach Donar dêrtroch útrinnen nei in sa goed as ûnoerbrêgbere 20-60 foarsprong.

Beslissingswedstriid

Yn it tredde kwart rûn Donar noch twa punten út en dêrmei koe de blik definityf op de beslissingswedstriid op sneon. Nei it lêste kwart stie der úteinlik in 99-62 oerwinning foar de Grinzers op it skoareboerd.

De needsaaklike tredde wedstriid wurdt sneon spile yn Martiniplaza yn Grins. De winner giet troch nei de heale finale en nimt it op tsjin Heroes Den Bosch.