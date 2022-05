Raerd kin sels oan de slach mei bou starterswenten: oannimmer lûkt him werom

Raerd hat de hannen frij foar de bou fan starterswenningen dy't geskikt wêze moatte foar jongerein en âlderein. Ynteressearen fan de wenningen rekkenje op in priis fan heech út 160.000 euro, wylst boubedriuw Zijlstra mei in priis fan rom 210.000 euro kaam.

Yn oktober organisearre it doarp in protest tsjin de priis. Petearen om ta in oplossing te kommen ha neat holpen en yntusken hat de oannimmer him weromlutsen. En dat betsjut: it doarp hat de hannen frij foar de bou.

Sels ôfbouwe

It is miskien wol foar it earst dat in doarp self een bouploech gearstald om wenningen te bouwen, om't se it net iens wurde kinne mei de oannimmer oer de prizen. Oannimmer Zijlstra, dy't it wurk dwaan soe, seit dat de hege priis in logysk gefolch is fan de djoere boumaterialen.

Mar no de oannimmer opstapt is, sjocht Raerd syn kâns om de bou self te dwaan. De bouploech besiket de mooglikheden om it sa goedkeap as mooglik te dwaan. Baukje van Vilsteren fan het pleatslik belang fan Raerd: "At dat net slagget, kinne de jongerein altyd noch sels hun wenning diels ôf bouwe."

Net mear as 160.000 euro

Seis manlju fan de bouploech binne oan it rekkenjen slein. Nettsjinsteande de omheechgeande prizen is het fertrouwen om net boppe de 160.000 euro út te kommen grut. "Ik wit seker dat it slagget. At it net kinne soe, hiene we net protestearre", seit Van Vilsteren. Bewenner Louis Duhoux hat har betinkingen hjiroer: "It liket my dreech om in dizze tiid in hús te bouwen. Ik hoopje dat it slagget foar it bedrach."

'Flagge kin út'

Dochs binne bewenners bliid mei it resultaat. "Ik fyn dat der betelbere wenningen foar de jeugd komme moatte. De jeugd hat hjir gjin kâns mear yn eigen doarp. At se fuortgean krijst fergrizing en hast gjin mantelsoarch yn it doarp", seit ynwenner Dukke van der Meulen. "De flagge kin út. We gean der foar!"

Neffens Van Vilsteren is Raerd in belutsen doarp. "As pleatslik belang dogge je dit foar it doarp. Wy hawwe gjin belang. It is fan belang foar it doarp."