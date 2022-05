Mei kwelders en seegers stride tsjin klimaatferoaring

Dat lêste docht bliken út nij ûndersyk dat publisearre is yn it wittenskipstiidskrift Science. Under mear de Fryske professor en kustekolooch Tjisse van der Heide fan de Rijksuniversiteit Groningen en it Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee hawwe meidien oan it ûndersyk.

Seegers as CO2-kampioen

It klimaat feroaret omdat minsken te folle guod, lykas fossile brânstoffen, ferbaarne. Dêrtroch komt der mear CO2-gas frij.

Planten kinne in part fan de CO2 opslaan en soenen it probleem sa lytser meitsje kinne, mar der komt mear CO2 frij as dat de planten opnimme kinne. Planten yn sompich gebiet binne weardefol, want dy binne it bêste yn it opslaan fan CO2.

Wittenskippers hawwe no útfûn hoe't dat giet. "De planten dy't dy systemen foarmje, bouwe eins it lânskip", seit Van der Heide. "De kwelderplanten fange dieltsjes út it wetter wei op en begrave ek harren eigen deade planteresten yn dy boaiem. Feanplanten, lykas feanmossen en seegers dogge dat ek."

Omdat der gjin soerstof by kin, bliuwe dy resten ek hiel goed bewarre.

Ticht op elkoar plantsje

Nij is dat dy lânskipsbouwende eigenskippen no folle sterker linkt wurde kinne oan de opslach fan CO2. Boppedat is der folle mear kennis garre oer hoe't je dit soarte fan systemen ophelpe kinne, want in hiel soad kennis is ferdwûn.

Troch lege wetterpeilen fan no komt der wol soerstof by it fean yn de feangreidegebieten, wêrtroch't de dêr opsleine CO2 frijkomt. Dat is al gau likefolle as in pear grutte enerzjysintrales.

Ek de kwelders binne wolris stikken grutter west. Neffens Van der Heide moatte je de planten ticht op elkoar plantsje en as it heal kin, ek op in grutte skaal om it werstel op gong te bringen.