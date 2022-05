Festival-foarsitter Jorrit Volkers krijt gemeentlike ûnderskieding

Volkers nimt dizze befrijingsdei ôfskied fan de Stichting Befrijdingsfestival Fryslân. Hy hat him tritich jier foar de stichting ynset en wie mear as tweintich jier foarsitter.

De 'Penning van Verdienste' is in brûnzen pinning mei in oarkonde foar minsken dy't harren promosjoneel, kultureel of op oare mêden bysûnder fertsjinstelik makke hawwe foar de gemeente Ljouwert.

Volkers is net allinnich aktyf foar it Befrijdingsfestival, mar ek foar tal oare stichtingen en aktiviteiten lykas de Abe Bonnema Stichting, Promotie Leeuwarden en it Old Burger Weeshuis.