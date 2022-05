Tim Birkenholz sjocht muzyk meitsjen as ambacht: "Serieuze aanpak hoort erbij"

In libben as rocksjonger Ozzy Osbourne mei seks, drugs en rock-'n-roll is neat foar Birkenholz. "Muziek is hard werken, spelen op een podium is echt te gek. Daar doe ik het voor. Alles voor die tijd is klaarstaan, als je dan niet fris bent is dat niet fijn. Na die tijd vieren met een biertje is chill."

Topmuzikanten

Birkenholz is ûndernimmend en spilet in soad mei syn band Electric Hollers. Hy spilet ek mei topmuzikanten as Ralph de Jongh en Ruben Hoeke.

"Ik heb er geen verklaring voor hoe dat kan. Maar als je mensen om je heen krijgt met dezelfde benadering van muziek hebben en hun eigen stem, dan komt alles bij elkaar. Dat is te gek, daar ben ik dankbaar voor."