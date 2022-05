16-jierrich famke út Ljouwert al fiif dagen fermist

It famke is mooglik fuortgien yn de rjochting fan Amsterdam. It famke is neffens de plysje te werkennen oan har ketting mei in ring. Se hat yn elk ear trije gatsjes en in piercing boppeyn har linkerear.

Fierder hat it famke blond hier en blaugriene eagen. Se is 1.69 meter lang.

De plysje freget minsken dy't ynformaasje hawwe oer de fermissing om kontakt mei se op te nimmen.