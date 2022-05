Befrijdingsfestivals hawwe it finansjeel dreech, gjin yntreejild yn Ljouwert

By it Befrijdingsfestival yn Grins hawwe se no besletten om fiif euro yntreejild te heffen.

Gjin yntree yn Ljouwert

Dat beslút hat foar in protte opskuor soarge. Minsken fine dat yntreejild net passet by it fieren fan de frijheid. Frank de Vries, foarsitter fan it Befrijdingsfestival yn Ljouwert is it dêrmei iens. "Wij vinden het belangrijk dat de vrijheidsviering voor iedereen toegankelijk is. We willen iedereen bereiken zonder drempels voor participatie."

Dochs fernimme se ek yn Ljouwert dat it finansjeel drege tiden binne. "Het leven wordt duurder. Als je zo'n festival organiseert, is dat niet anders", seit De Vries.

Mei stipe fan de provinsje, gemeenten en bedriuwen slagget it noch wol om it festival te organisearjen. Al is der ek noch in oar probleem: "De culturele sector heeft het moeilijk gehad. Je ziet dat er veel talent uitstroomt. Daardoor ontstaat schaarste. Dat is heel lastig, maar we hebben het ermee te doen."

Nettsjinsteande dizze tsjinslaggen is it net de bedoeling om yn de takomst ek yn Ljouwert yntree te heffen. "Entreegeld staat niet op de planning. Dat is altijd onze filosofie geweest."