Sylla ferfangt Sambissa by Cambuur, dat noch altyd nei play-offs sjocht

Der is moandei troch de Cambuurseleksje noch wol efkes werom sjoen op de fantastyske Fryske derby, fertelt Haar. "Je merkt dat spelers met elkaar die wedstrijd analyseren. Daar was het slot ook een onderdeel van", doelt de trainer op de lette lykmakker fan sc Hearrenfean.

Hiel lang is der lykwols ek wer net oer neipraat neffens Haar. "Het is ook zomaar weer vrijdag. Daar richten we ons op als de rook weer is gaan liggen."

De tsjinstanner op freed is RKC en dat stiet yn de earedivyzje op it fjirtjinde plak. Dat is ien ûnder Cambuur. Nettsjinsteande dat de Ljouwerters trettjinde steane, sjogge se noch nei it achtste plak. Dat jout rjocht op de play-offs om Europeesk fuotbal.