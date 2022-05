Hessel fan Skylge is it brein efter de helikopters by it Befrijdingsfestival

No noch fleane der op Befrijdingsdei artysten fan festival nei festival. Mar in spesjaal lied foar Befrijdingsdei hat der nei it earste fan Hessel net mear west, seit er. "De helikopter is blijven hangen, maar alle anderen hebben geen eigen liedje gekregen. Dat is maar één keer gebeurd."

"Alles in de fik"

Dit jier is Hessel net op in festival mei Befrijdingsdei. Hy bliuwt op Skylge. "Hier is het rustig." Mar de feesten binne no, mei de oarloch yn Oekraïne, miskien wol aktueler as ea, seit er.

"Je hebt maar één idioot nodig om alles weer in de fik te zetten."