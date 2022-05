De drûchte is noch net ûntrêstigjend, sizze boeren en Wetterskip Fryslân

Neffens Jan van Weperen fan Wetterskip Fryslân is der op dit stuit noch gjin sprake fan grutte problemen. Mar hy sjoch ek dat de poatierappels en it siedguod wetter nedich hawwe om ta in goeie groei te kommen.

Oanfier fan wetter

Bereinen foarmet op dit stuit noch gjin probleem. Der is noch genôch wetter beskikber. Fan in ferbod op bereining lykas dat yn it suden fan it lân jildt, is no noch gjin sprake.

It wetterskip hat nei de drûchte fan 2018 en 2021 maatregels naam om mear wetter yn de boezem te hâlden. Ek yn de Iselmar is de oanfier fút de grutte rivieren wei noch grut genôch om it nivo heech te hâlden. Ut de Iselmar wei wurdt op dit stuit in soad wetter yn de boezem litten.