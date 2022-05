Opfang foar flechtlingen op hiem by buorkerij yn Aldeholtpea

De provinsje is eigener fan de grûn en de pleats dy't derop stiet. "We hebben regelmatig overleg met de provincie. In een van die overleggen heeft de provincie aangegeven dat zij nog een aantal vastgoedlocaties hebben die ze wel beschikbaar willen stellen voor de opvang van vluchtelingen", seit boargemaster André van de Nadort fan Weststellingwerf.

Net yn de buorkerij

Ien fan dy lokaasjes is dus it perseel yn Aldeholtpea. It betsjut lykwols net dat de pleats beskikber steld wurdt foar de flechtlingen. "De boerderij is op dit moment verhuurd", leit Van de Nadort út.

Dêrom wurde der op it terrein lytse hûskes pleatst. De hierders fan de buorkerij hawwe der begryp foar, seit de boargemaster: "Er is contact met ze geweest. Ze snappen dat dit moet gebeuren."

De grûn is foar in part ferhurde en stroom en wetter binne yn de buert. Dat lêste makket de lokaasje ta in seldsume fynst, seit Van de Nadort. "In onze zoektocht naar locaties hebben we een aantal plekken gevonden die niet aangesloten waren op de nutsvoorzieningen. Iedereen weet hoe groot de druk is bij Liander, dus aansluiten op korte termijn lukt dus vaak niet."

It rioel moat noch wol oanlein wurde.

Plak foar oare statushâlders?

As der gjin ferlet is fan de wenunits foar Oekraynske flechtlingen, soene der oare minsken wenje kinne. Statushâlders bygelyks. "De situatie in Ter Apel is afschuwelijk. Mensen zitten nog in azc's, terwijl ze een status hebben en gehuisvest moeten worden. Dan zouden de units ook een tijdelijke opvang kunnen worden voor statushouders, maar in eerste instantie gaan we ervanuit dat het voor Oekraïners is."

Gemeente Weststellingwerf hat al twa opfanglokaasjes, yn sportkompleks De Steense en in takomstige lokaasje oan de Heerenveenseweg. De gemeente hat in foarkar foar lytsskalige lokaasjes op ferskate plakken. "Het werkt veel plezieriger en het stimuleert ook de integratie van Oekraïners in het dorpsleven."

De gemeente is noch op syk nei noch mear lokaasjes.