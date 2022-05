Dravers befrijdingsfjoer it paad even bjuster: "Wêr moatte we hinne?"

Sa is ien fan de groepen even ferkeard rûn. "Meestal gaat het goed", fertelt Hanneke Waterman. "Maar we hebben een paar bochtjes verkeerd genomen. We waren een beetje verdwaald. Het hoort erbij, dat is jammer, maar we komen prima op tijd aan in Leeuwarden."

Ien groep dravers is yn de nacht fan Wageningen mei it fjoer nei Kampen ta rûn, in oare groep giet fan de polder nei Ljouwert ta. Dêr sil boargemaster Buma om 13.00 oere it fjoer ûntstekke op it Saailân.