Koartlyn ûntdutsen brevetten fan kapitein Boers foar Kazemattemuseum

En no oerlanget de famylje de stikken dus oan it Kazemattemuseum, dêr't se in plakje krije. It plak is wichtich foar de famylje, fanwegen de skiednis fan de pake fan Guus Boers.

"We komen hier elk jaar, dit is een heel dierbare plaats. Toen mijn vader overleed, hebben we toestemming gekregen om hem hier uit te strooien, bij de kazenmat waar mijn opa gediend heeft."