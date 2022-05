Fries yn Lviv heart raket op 3 kilometer delklappen: "Wol hiel tichtby no"

Earder wie it mear oan de oare kant fan de stêd. "It is wol hiel tichtby no. Sy besykje militêre doelen en brânstofdepots te reitsjen. Dat slagget ek faak. Mar der is ek in raket ferkeard delkaam, op in bannewikselstasjon. Dêr binne boargerslachtoffers by fallen. Der is net in garânsje dat raketten op de 'goede' plakken delkomme."

Benammen de stêden en it spoarnetwurk rinne gefaar, tinkt Nammensma. Der ûntsteane stadichoan ek problemen op it mêd fan brânstof.

Lange rigen foar tankstasjons

"Oardel wike lyn bin ik út Oekraïne weiriden, efkes nei Nederlân. Doe wiene der noch gjin wachtrigen by de pomp. Je koene gewoan tanke, al wie it limitearre. No steane der wol echt grutte rigen foar de tankstasjons."