Regisseur oangripend iepenloftspul Schindlers List "tige grutsk"

Tiisdeitejûn wie de try-out fan it stik. "Dat wie bysûnder", fertelt regisseur Theo Smedes. "Je hoopje as regisseur dat it wat mei minsken docht. As je it meimeitsje dat der 500 man mûskestil op de tribune sitte en der prachtige reaksjes komme, dan binne je hiel tefreden. Ik sjoch mei in soad betrouwen de premjêre yn 'e mjitte."

Schindlers List is basearre op de film mei deselde namme. "It ferhaal giet oer Oscar Schindler, in rike Dútske sakeman dy't nei Krakau komt om jild te fertsjinjen. Mar yn de oarloch komt it op syn paad dat er mei it fabryk sa'n 1.200 Joaden rêdt fan de dea."

Ikoanysk ferhaal

It ferhaal is by de measte minsken wol bekend, dochs grypt it alle kearen wer oan. "Dat it in bekend ferhaal is, wie ek wol wat in gefaar", seit Smedes.

"De film is fansels sa ikoanysk, soks is hast net benei te kommen. Mar it doel is om ticht by dy belibbing te kommen, dat wie de syktocht. As it dan echt sa is dat de minsken in yndrukwekkende jûn belibje, dan bin ik tige bliid en grutsk dat wy dit delset hawwe."