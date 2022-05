Frachtwein fljocht yn 'e brân op A32 by Aldeholtwâlde

De brân wie oan de achterkant fan de molketank. De sjauffeur soe in knal heard ha en hat doe de frachtwein stilset de helptsjinsten warskôge.

Omdat de frachtwein op gas ried, skaalde de brânwacht rap op en gong de dyk ticht. Ferkear rjochting it suden koe by in tankstasjon lâns it plak fan it ûngelok ride, rjochting it noarden koe it ferkear oer in paralleldyk.