FIDEO: Eastermar makket him klear foar it Vrolijke Strijders-jubileum

Piratestjoerder de Vrolijke Strijders soe it 25-jierrich jubileum yn novimber al fiere, mar doe jage it coronafirus de boel yn 'e bulten. Alles stie klear, mar it mocht net yn de lockdown. Sneon besiket de organisaasje it opnij. Der wurde sa'n 1.800 besikers ferwachten yn de feesttinte yn Eastermar. De Vrolijke Strijders pakke út.