It lytse Kleaster-Lidlum op 'e nij dumpplak foar drugsôffal

De plysje fan Noardwest-Fryslân hat melding makke fan de fynst fan in grutte hoemannichte drugsôffal op in parkearplak oan de Mûntsewei. Nei alle gedachten is it ôffal dêr efterlitten tusken 3 en 4 maaie, yn de jûn, nacht of iere moarn. De plysje freget tsjûgen om har te melden.

Yn de simmer fan 2020 waard der ek al drûgsôffal fûn. It gie doe om fiif grutte, blauwe fetten oan de Lidlumerwei. De fetten hiene in ynhâld fan 200 liter en der kaam in swiete geur út. De brânwacht hat doe útride moatten om de fetten fan it plak te heljen.