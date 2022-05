Dokters wolle ophâlde: "Het piept en het kraakt in de huisartsenzorg"

Dat is de konklúzje fan in ûndersyk fan it sjoernalistike kollektyf Spit. It deiblêd Trouw en it wykblêd De Groene Amsterdammer publisearren woansdei oer it ûndersyk mei de opmerklike útkomsten. Oan it ûndersyk diene 600 húsdokters mei.

De ûnderfrege húsdokters fine harren wurk bannich. De balâns tusken wurk en privee is fersteurd. De nacht- en wykeintsjinsten easkje harren tol en der is in tekoart oan stypjend personiel.

Mar sawat ien op de fiif tinkt dat se oer 15 jier noch altyd húsdokter binne. Goed de helte twivelet deroer oft se eins wol fierder wolle. Tolve persint giet seker net troch, want dy groep húsdokters hat it pensjoen al yn sicht.