Oekraïners betinke mei: "Oarlochspine sit ‘m net yn taal of nasjonaliteit"

"De striid giet gewoan troch yn ús heitelân", seit Dariya Merkotan. Se wennet op it stuit mei har âlden op De Gordyk. "Jonge jongens sneuvelje, wy betinke harren en stean harren famyljes geastlik by. Wy witte hoe dreech as sy it hawwe."

De spanning is ek by har sels fielber. Har broer en oare famyljeleden binne noch yn Oekraïne, yn de stêd Cherkasy. "It loftalarm giet dêr om it healoere ôf. Der is in soad spanning."

"As jonkje nei de betinking"

De betinking hjir is net hiel oars as yn Oekraïne, seit Andriy Merkotan: "As jonkje al gie ik nei de monuminten ta foar de oarlochsbetinking. Dêr moete ik âlde, noch libjende feteranen. Wy stienen om harren hinne. Wy betochten de minsken dy't omkaam binne mei in minút stilte, blommen en kearskes. En sels no doch ik dat ek mei myn famylje."