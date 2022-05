Theun Wiersma ferruilet 50PLUS foar de FNP en is dêrmei de twadde Fries

De FNP like him de goede kar. "Ik murk yn de ôfrûne twa jier al dat beide fraksjes mei wille gearwurken en dat ús útgongspunten faak ek wol op itselde del kamen. Bygelyks mei De Hege Warren, dêr't wy tegearre in moasje foar taret hawwe. Der is wolris sein: Theun, wêrom bist net by ús kaam?"

Perioade ôfmeitsje

No docht er dat, al makker hy syn perioade wol ôf. "Ik fyn ek dat je dat ferplichte binne oan je kiezers. Sy hawwe op je stimd, dy kinne je net samar sitte litte. Dat hoecht ek net, want it programma is dochs goed. En it past ek by it programma dêr't de FNP mei wurket."