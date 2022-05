Joadsk ûnderdûkersplak fûn yn Ljouwert: "Alsof je in een tijdmachine stapt"

De keamer is fertutearze. Ferskate balken hâlde it dak fan it gebou oerein. "Door een lekkage zagen we dat er een soort van luik in de vloer zat. We hebben het tapijt weggesneden om te zien wat het precies was."

'Je stappe yn in tiidmasine'

Mei wat piipjen en kreakjen hellet Roland it lûk wer omheech en komt der in romte fan in meter djip en twa meter breed foar it ljocht.

Wetting: "Er liggen zelfs nog blikken soep uit de oorlog. De meeste blikken zijn ondertussen open geknapt omdat ze verouderd zijn, maar bij sommige kun je het etiket nog lezen. Je stapt echt in een tijdmachine."