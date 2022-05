'Spoarbrêge Ljouwert langer iepen: gjin grutte oerstapproblemen yn Zwolle'

De steatssekretaris reagearret dêrmei op skriftlike Keamerfragen fan it Fryske Twadde Keamerlid Harry van der Molen (CDA).

De provinsje wol dat de spoarbrêge tenei in minút langer iepen bliuwt. Gjin seis, mar sân minuten is feiliger foar de skipfeart. Dan bliuwt der dus minder tiid oer foar de treinen.

Fierders is der neffens de steatssekretaris ek noch sprake fan in te lette oplevering fan wurk troch ProRail oan it spoar tusken Akkrum en Wolvegea.

Stoptrein

Dat kin gefolgen hawwe foar de oerstaptiid foar de reizgers, benammen as sy mei de stoptrein nei Zwolle gean. NS en ProRail ferwachtsje yn in beheind tal gefallen fertraging foar treinreizgers, skriuwt de steatssekretaris fan Ynfrastruktuer en Wettersteat. It sil gjin grutte gefolgen hawwe foar de oanslutingen yn Zwolle

De steatssekretaris fynt it ferfelend dat is net mooglik is de 7 minuten iepeningstiid fan de spoarbrêge yn Ljouwert garandearje te kinnen mei behâld fan in romme oerstaptiid yn Zwolle.

ProRail sil de hinder foar de reizgers yn de gaten hâlde en, as dat nedich is, dêroer oerlizze mei de provinsje en de NS. ProRail hat yntusken ekskuzen oanbean oan de provinsje foar de situaasje, sa skriuwt de steatssekretaris.