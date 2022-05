It Westereender Sikkemahûs al in dei sûnder stroom: "Alles raant wei"

"We kinne neat brûke! Dat is goed ferfelend", seit Valk. De steuring begûn tiisdei om 14.00 oere. Middeis wie it even werom, mar letter op de middei wie it wer fuort.

Mei syn allen meitsje se der wol wat fan. "Wy hawwe in taffeltsje pakt, kearsen oan en mei ús allen derom hinne sitten. De sfear wie goed." Mar net eltsenien hat him fermakke. "Jûns sitte je foar in telefyzje dy't gjin byld jout", seit Laurens Venema, in oare bewenner. "Dat wie bêst iensum."