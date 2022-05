Provinsje mei boeren 20% eigen risiko guozzeskea oplizze

It giet om skea oan boerelân bûten de oanwiisde guozzefoerazjeargebieten. As dêr bulten guozzen delstrike, kin dat ta skea gean fan de opbringst foar de boer, bygelyks trochdat de guozzen it gers oanfrette.

Ried fan Steat: 20% is akseptabel

De Ried fan Steat fynt 20 prosint eigen risiko foar de boeren akseptabel. Allinnich as dat yn ferhâlding te folle is foar it boerebedriuw, moat de provinsje it eigen risiko ferleegje. Dat moatte boeren sels oantoane mei de jierrekken en oanjefte ynkomstebelesting. Sy moatte dy stikken dan sjen litte oan de provinsje.

Rjochter joech earder boeren gelyk

De provinsje hat de saak sels foar de Ried fan Steat brocht. Se woene dêrmei in eardere útspraak fan de rjochtbank Noard-Nederlân oanfjochtsje. Yn maart 2020 krigen seis Fryske boeren nammentlik gelyk fan de rjochter dat 20 prosint eigen risiko foar guozzeskea te heech is.

De provinsje wie it dêr wer net mei iens, want skea oan gewaaksen en gerslannen kin bygelyks ek troch drûchte komme, en prosedearre fierder.

'Besuniging oer de rêch fan boeren hinne'

De boeren hawwe in adviseur yn de earm naam oangeande dizze saak. Peter van Kempen seit dat de provinsje besuniget oer de rêch fan de boeren hinne. De provinsje hie him dellizze moatten by de útspraak fan de rjochter, fynt er.

Yn heger berop ûnderskriuwt de Ried fan Steat no dus it eigen risiko fan 20 prosint. De seis Fryske boeren hawwe oant no ta wegere om finansjele stikken op te stjoeren nei it kolleezje fan Deputearre Steaten.