Doelman Noppert dicht bij transfer naar Cambuur

Het contract van de Jouster bij Go Ahead Eagles loopt na dit seizoen af. Daardoor kan hij gratis overstappen naar een andere club. Dat lijkt Cambuur te worden, als hij de keuring goed doorstaat.

Noppert had iets te kiezen: hij is op gesprek geweest bij sc Heerenveen en kon blijven bij Go Ahead. Vreemd is dat niet, want Noppert maakt indruk bij de club uit Deventer.

De komst van Noppert naar Cambuur zou betekenen dat Sonny Stevens vertrekt na dit seizoen. Hij heeft een aflopend contract in Leeuwarden en kreeg van de club een voorstel tot verlenging. Maar vraag en aanbod liggen te ver uit elkaar, gaf technisch manager Foeke Booy van Cambuur eerder al aan.

"Het loopt nog"

Booy wil niet veel kwijt over de komst van Noppert. "Ik kan het bevestigen noch ontkennen. Het loopt nog", zijn de woorden van de Leeuwarder.

In Leeuwarden moet Noppert de concurrentie aangaan met Pieter Bos. Ze kennen elkaar, want eerder keepten ze samen in de jeugd van Heerenveen.