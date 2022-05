Straffen foar Hearrenfean en Cambuur om fjoerwurk op it fjild

De Feanster oanhing smiet it fjoerwurk sawol foar as ûnder de wedstriid op it fjild op 12 maart.

SC Cambuur krijt in jildboete fan 7.500 euro ûnder betingst. Supporters smieten fjoerwurk op it fjild by de útwedstriid tsjin Go Ahead Eagles op 19 maart. De proeftiid is twa jier.