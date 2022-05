Oerol siket noch hûnderten frijwilligers

Lisette de Haart giet by Oerol oer de frijwilligers. Se wit dat Oerol yn de problematyk net unyk is. In protte oare festivals ha deselde problemen. Se tinkt dat it komt trochdat de measte festivals twa jier net trochgean koenen.

"De hele culturele sector heeft een opdonder gehad de afgelopen twee jaar. Mensen hebben opleidingen gedaan of andere functies gezocht. Die missen we nu."

Wichtichste eask: beskikber wêze

In hiel soad easken hat Oerol net, seit De Haart. "Als je beschikbaar bent en je vindt het leuk om naar het eiland te komen, dan zijn we al snel blij. En het vrijwilligerswerk is nog even leuk en gezellig als daarvoor."

Se hopet fan de frijwilligers wol dat dy op syn minst trije dagen wurk dogge. "Want als je korter komt, is het eigenlijk zonde om hier naartoe te komen."

Programma bekend

Oerol hat woansdei it programma foar de edysje fan 2022 online set. Op 18 maaie begjint de kaartferkeap foar de freonen fan Oerol en 24 maaie foar oare belangstellenden.