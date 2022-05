Susters yn Blauhús namen evakuees op: 'De doar stie altyd iepen'

De susters hawwe yn de Twadde Wrâldoarloch yn it Sint Theresiagesticht, dêr't no fersoargingshûs Teatskehûs stiet, evakuees opfongen.

Mei dit earebetoan wol it doarp foarkomme dat it ûnbaatsuchtige wurk fan de susters dat se mei gefaar foar eigen libben útfierd hawwe, net fergetten wurdt no't it oarspronklike gebou ferfongen is troch de nijbou fan it âldereintehûs Teatskehûs.

Oekraïne

Yn it doarp wurdt altyd mei de deadebetinking in bepaald tema keazen. Dat de susters no oan bar binne is gjin tafal. "Dit jier tinke we yn it bysûnder oan de minsken út Oekraïne dy't opfongen wurde. Dy rol hiene de susters yn de oarloch ek", seit Sicco Rypma, ien fan de inisjatyfnimmers.

Itenstransporten nei Amsterdam

"We hawwe hjirfoar tsien betinkingen hân en hast by alle tsien de ferhalen komme dy susters foarby. Se regelen dingen en fongen minsken op. Se wurken yllegaal mei oan itenstransporten nei Amsterdam bygelyks. It is echt hiel bysûnder wat se yn dy tiid prestearre hawwe", seit Rypma.