De toan fan Froukje Sijtsma: "De ûntsnapping fan pake Willem"

Myn dochter besjocht mei de bûslampe fan myn telefoan de ûndergrûnse boskhut. 'Verberg de verdrevenen. Verraad de vluchtelingen niet', ûntsiferet sy op in tekstbuordsje.

Sy fynt it plak dêr't eartiids ûnderdûkers harren ferskûlen tige nijsgjirrich. Mei oandacht sjocht se nei de foto's op it ynformaasjeboerd by it monumint, fan acht manlju út it ferset, dy't om it libben kamen nei't se ferret wienen.

Ik besykje har út te lizzen wêr't it ûnderdûkershol eartiids foar brûkt waard. Se wit in bytsje fan de oarloch yn Oekraïne. Ik fertel har dat der lang lyn, doe't har pake en beppe noch net iens berne wienen, yn Nederlân ek oarloch wie, mei de Dútsers.

Wat letter op de fyts freget se: "Mem, wat betsjut 'niet verraden'?" Ik fyn it lestich om dêr antwurd op te jaan en sis: "Datsto minsken helpst as ferkearde minsken harren pakke en opslute wolle."

De generaasje fan myn dochter soe wolris de lêste wêze kinne dy't no noch de ferhalen út de Twadde Wrâldoarloch út earste hân meikrije kin.

Fan myn eigen pakes en beppes haw ik dy ferhalen noait heard, om't sy allegear al weiwienen. Wol krige ik flarden fan oarlochsferhalen mei fia myn âlden, bygelyks fan pake Willem Sijtsma, dy't yn 1945 út in wurkkamp yn Drinte wist te ûntsnappen.

Us heit miende altyd dat syn heit yn kamp Westerbork sitten hie. Yn 2006 begûn dat bot by him te libjen, doe't myn suske Bregtje as middelber skoalfamke har gedicht oer de oarloch foardrage mocht by de deadebetinking yn kamp Westerbork. It fielde hiel bysûnder dat har stim klonk op it plak dêr't ús pake Willem fêstsitten hie. Wat no as hy net ûntsnapt wie? Miskien hienen wy der dan allegear net west.

Myn pake Willem wie boer yn Hantumerútbuorren ûnder Dokkum. Yn in âld skuorre yn it lân ferburch er in radio. Doe't de Dútsers dy ûntdutsen, waard er oppakt. Ek Willem, in evakuee út Oosterbeek, dy't tydlik by ús pake op de pleats ferbleau, waard meinommen.

De twa bedarren, nei twa wiken finzenis yn Ljouwert, yn Drinte. Yn Westerbork miende ús heit him te heugen. Us heit sette it ferhaal, dat hy eartiids as jonge sa faak heard hie, op skrift, en stjoerde dat nei in ûndersiker ta, dy't socht nei noch ûnbekende ferhalen út kamp Westerbork.

Us heit syn heit fertelde eartiids dat hy yn de oarloch mei in ploech manlju by it doarpke Vries skuttersputten grave moast. Nei in moanne besleaten de twa Willems dat se nachts útnaaie soenen. Fia in dakrút wisten se út de barak wei te kommen. Pake syn maat bleau lykwols mei syn lange jas yn it priktried hingjen. In pear waakhûnen sloegen oan en der waarden warskôgingsskotten lost, mar fan in efterfolging soe gjin sprake west ha. Op de flecht besleaten de manlju harren op te splitsen, fanwegen harren feilichheid.

Myn pake Willem rûn dy nacht by it Noord-Willemskanaal del en fûn yn Yde De Punt in skûlplak yn in bargehok. Doe't de boer him moarns ûntduts, sei er dat myn pake gau fuort wêze moast, om't seis Dútsers syn wenning ynpikt hienen.

De boer joech him te iten en drinken en soarge foar wurkklean. Tegearre gienen se mei hynder en wein en in fracht lânbouprodukten rjochting Grins. Myn pake stapte foar de stêd ôf en krige noch in heafoarke mei dy't er ûnderweis as kamoeflaazje yn it lân brûke koe.

Mei it bloed yn de klompen kaam er nei twa dagen rinnen oan yn Hantumerútbuorren. Ek de oare Willem kaam wer teplak. De manlju moasten goed foarsichtich wêze, om't der nei harren socht waard. Hooplik soe gjinien harren ferriede.

Dit wienen de oantinkens fan ús heit oan syn heit. Hy mailde de ûndersiker: "Mocht u meer details nodig hebben voor uw onderzoek, dan moet ik dieper in mijn geheugen duiken. Mijn vader is in 1969 overleden en heeft ons het voorval van het kamp vele malen verteld. Tot omstreeks 1965 ontmoetten wij jaarlijks de boer uit Yde."

De ûndersiker mailde werom en skreau dat er tocht dat ús heit syn heit net yn kamp Westerbork sitten hie. Syn namme kaam net foar yn de registers en boppedat wie de ôfstân tusken Westerbork en Yde te grut om yn in nacht tiid te rinnen.

"Mijn vermoeden is dat je vader in het kamp van Tynaarlo heeft gezeten. Van een oud-gevangene die in Yde zat, weet ik dat de trein in Westerbork stopte en ze te voet richting Yde gingen. Wellicht hierdoor de verwarring met Westerbork. Tynaarlo ligt vlakbij Vries en je vader is vast langs het kanaal naar Yde gelopen. Over het kamp in Tynaarlo is weinig bekend, behalve dat er een paar honderd man, voornamelijk Friezen, hebben gezeten. Het kamp was gevestigd in de oude pianofabriek van familie Hahn. Deze familie zat in het verzet, werd verraden en opgepakt. De fabriek werd leeggehaald en gevorderd. Ik hoop dat we nog achter het verhaal van je vader kunnen komen. In ieder geval mooi dat hij er veel over vertelde, daarin is hij wel een uitzondering "

Spitigernôch kin ik pake Willem net freegje hoe't hy de oarloch en syn ûntsnapping út it wurkkamp belibbe hat. Of hoe bang oft er wie om ferret te wurden.

Syn ferhaal sil noait 100 persint suver trochferteld wurde kinne, want oantinkens binne kleure, feroare en oanfolle troch de tiid en miskien sels wol romantisearre troch folgjende generaasjes.

Dochs moatte oarlochsferhalen trochferteld wurde en meie slachtoffers net fergetten wurde. It is te hoopjen dat de minsk der wat fan leart en ree is om him yn te setten foar frede."