Jan Jorrit van der Mei is dosint Ingelsk yn Fjetnam: "It libben is hjir maklik"

"Ik woe altyd al graach nei it bûtenlân, ik gie al in soad op reis. Mar ik tocht: witst wat? Ik wol wolris sjen hoe't it is om yn it bûtenlân te wenjen", seit Jan Jorrit van der Mei. Hy is berne yn Harns, mar ferhuze 2,5 jier ferlyn nei it Aziatyske lân. "Ik woe echt opgean yn de kultuer, dat je je wei efkes opnij útfine moatte."

Alle dagen sinne

Fjetnam wie net drekst de nûmer 1 op syn bucketlist, mar hy hie al in maat dy't al yn it lân wenne. Doe't er by him op besite kaam, wie er om.

"Eins wie Fjetnam folle moaier as ik tocht", seit Van der Mei, dy't der no alle dagen genietet fan de sinneskyn. "It is maklik: ik stean op en doch in T-shirt en koarte broek oan. It iten is hiel goedkeap, it libben is hjir maklik."