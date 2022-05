Feanster bedriuw klear mei restauraasje fleantúch foar militêr museum

It wurk waard dien troch it bedriuw Smart Construction. It tastel is hast 17 meter lang en 14 meter breed en waard sa'n 60 jier lyn brûkt troch de Nederlânske en Amerikaanske definsje yn de Kâlde Oarloch.

De F100 is yn ûnderdielen nei Soest brocht en dêr yninoar set. It fleantúch wie bot fertutearze. Der binne 40 stikken nij plaatwurk yn set, hy is ferve en fan markearring fersjoen.

Nasjonaal erfgoed

Dat is it wurdich, stelt restaurateur Johannes de Haan fan Smart Constructions. "It is nasjonaal erfgoed. Dit fleantúch wie hjir stasjonearre op de Amerikaanske basis Soesterberg. Hy is fan 1956. Se wolle him behâlde foar de kolleksje. Hy komt yn it museum te stean."