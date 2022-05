Dizze 'peareltsjes' út de oarloch ha Friezen oan it Verzetsmuseum jûn

Dy stoffige doaze op souder of in âlde foto yn de kelder. Smyt dat net fuort, wie it fersyk fan it Fries Verzetsmuseum voor de 'Actiedag niet weggooien.' In dei lang koene minsken guod ynbringe, mei it doel om omtinken te freegjen foar erfgoed út de Twadde Wrâldoarloch.

Wa't materiaal hie, koe it oan de museumkolleksje skinke of der ynformaasje oer freegje oan saakkundigen. De histoaryske ynstellingen binne benijd nei de ferhalen efter it materiaal.

Bernejaske fan moalsekken

"Wy hawwe in soad leuke petearen hân en der is nijsgjirrich guod foarbykaam", seit konservator Marre Sloots. "Sa is der in bernejaske dat fan moalsekken makke is. In frou út Aldebiltsyl hat it makke foar in muoikesizzer fan ien jier. It sjocht der hiel moai en suver nij út. It lit de kreativiteit sjen fan minsken yn oarlochstiid: hoe't sy omgiene mei de krapte oan materialen."